OM ‍: Maupay viré, Marseille a tranché

Par Quentin Mallet

Après une saison plus que moyenne, Neal Maupay est déjà poussé vers la sortie par la direction de l'Olympique de Marseille. Cette dernière cherche un point de chute à celui qui n'a plus la confiance de Roberto De Zerbi.

L'idylle entre Neal Maupay et l'Olympique de Marseille n'aura pas duré très longtemps. Arrivé en grandes pompes à l'été 2024 sous la forme d'un prêt avec obligation d'achat, le natif de Versailles quittait la Premier League après plusieurs années tumultueuses. S'il a rapidement été considéré comme le joueur idéal pour faire tourner le secteur offensif du système de Roberto De Zerbi, il s'est avéré que son implication offensive s'est retrouvée très limitée. Maupay n'a jamais réellement convaincu et a cloturé l'exercice sa première saison sur la Canebière avec un maigre bilan de 4 buts et 4 passes décisives. Son irrégularité et son inefficacité sont autant de raisons qui poussent la direction à lui trouver une porte de sortie cet été.

Neal Maupay poussé dehors

Dès la fin de saison dernière, des rumeurs ont rapidement fait état d'intérêts venus de Premier League pour Neal Maupay. Mais depuis, le dossier n'a pas grandement bougé. Jusqu'à ce que la Turquie, par l'intermédiaire de Fotomaç, révèle un intérêt de Trabzonspor pour l'attaquant de pointe marseillais. Toutefois, Foot Mercato a nuancé dans la foulée en indiquant que les discussions n'avaient pas tellement fait avancer l'opération. Nos confrères de FM rajoutent d'ailleurs que Sassuolo a pris la température au mois de juillet dernier, au moment où Armand Laurienté était en passe de signer à Sunderland. Mais le transfert de ce dernier ayant avorté, le dossier Neal Maupay a pris du plomb dans l'aile.

Pour l'heure, aucune porte de sortie satisfaisante n'a encore été trouvée. Neal Maupay est sous contrat jusqu'en juin 2028 avec l'OM, mais il sait qu'avec les nombreuses recrues venues renforcer le secteur offensif, il aura encore moins de temps de jeu la saison prochaine. De quoi le pousser à réfléchir sur son avenir.