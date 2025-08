OM ‍: Maupay viré, De Zerbi active ses réseaux

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Un ancien club de Roberto De Zerbi pourrait rendre de fiers services à l’OM en cette fin de mercato estival puisque Sassuolo envisage de recruter Neal Maupay, devenu indésirable à Marseille.

Très armé en attaque avec les recrutements de Pierre-Emerick Aubameyang et celui d’Igor Paixao en attendant l’officialisation de la signature de Timothy Weah, l’Olympique de Marseille souhaite à présent se débarrasser de certains indésirables. Un départ d’Amine Harit est notamment évoqué ces derniers jours mais c’est surtout à Neal Maupay que l’OM cherche une porte de sortie. L’ancien attaquant de Brighton, déjà remplaçant en fin de saison dernière au profit d’Amine Gouiri, risque de voir son temps de jeu réduit à néant en 2025-2026. Mais son salaire est imposant, raison pour laquelle Pablo Longoria et Medhi Benatia souhaitent s’en séparer. Trabzonspor est sur le coup, mais la piste la plus chaude pour Neal Maupay mène en Italie.

Selon les informations du journaliste Lorenzo Lepore, Sassuolo est très chaud à l’idée de recruter l’attaquant de l’Olympique de Marseille. Ancien club de Roberto De Zerbi, Sassuolo attend toutefois de vendre Andrea Pinamonti avant de passer à l’action. Du côté de Marseille, il est d’ores et déjà acté que l’on ne se montrera pas très gourmand avec l’indemnité de transfert, l’idée étant simplement de rentrer dans ses frais après avoir payé entre 3 et 4 millions d’euros pour le recruter en provenance de Brighton cet été (son option d’achat était automatique après son prêt la saison dernière). Sur la Canebière, Roberto De Zerbi ne compte plus sur Neal Maupay, l’entraîneur italien privilégiant à présent Amine Gouiri, Pierre-Emerick Aubameyang et le très prometteur Robinio Vaz pour occuper la pointe de son attaque sans oublier que Jonathan Rowe a également dépanné à ce poste et parfois avec merveille la saison dernière.