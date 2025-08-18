OM ‍: Maupay s'en va, trois clubs de Ligue 1 se précipitent

Dans : OM.

L'OM vit un début de saison chargé en émotions. Le club phocéen doit en plus de cela gérer les départs de certains indésirables, dont fait partie Neal Maupay.

L'Olympique de Marseille a encore pas mal de travail en cette fin de marché des transferts estival. Les Phocéens doivent en effet dégraisser et assez rapidement. Pas mal de joueurs sont candidats au départ, comme Jonathan Rowe ou encore Neal Maupay. Concernant le premier cité, il a de belles touches en Italie. Le second pourrait lui rester en Ligue 1 même s'il a aussi la cote en Serie A. En tout cas, plus les heures passent et plus l'attaquant marseillais se rapproche d'un départ de l'OM. Et la Ligue 1 n'est pas insensible à son talent.

Maupay vers un départ dans un autre club de Ligue 1 ?

Selon certains échos, un montant de 5 millions d'euros suffira d'ailleurs à l'OM pour se débarrasser de Neal Maupay. Un montant qui ne refroidit pas quatre équipes. D'après RMC, l'Udinese, Nice, Lille et le Stade Rennais sont dans le coup pour s'attacher les services du Français. Dans ce dossier, Nice pourrait se confronter à la grogne du public azuréen, pas vraiment fan à l'idée d'un retour du natif de Versailles. A noter que La Provence rajoute de son côté qu'un départ de Maupay profitera à Robinio Vaz, qui a gagné la confiance de Roberto De Zerbi. Tout va s'accélérer prochainement pour Maupay, alors que l'OM souhaite encore l'arrivée d'un joueur offensif. Ces dernières semaines, la direction phocéenne a beaucoup fait pour tenter d'obtenir l'arrivée d'Edon Zhegrova en provenance du LOSC. Le joueur veut venir à Marseille mais pourrait finalement filer à la Juve, qui profiterait de la lenteur de certains départs voulus dans la cité phocéenne.