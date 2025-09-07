OM ‍: Maupay refusera toutes les offres, il reste à Marseille

Dans : OM.

Par Alexis Rose

Disposant de plusieurs portes de sortie lors du mercato estival, Neal Maupay a finalement décidé de rester à l’Olympique de Marseille malgré un statut de remplaçant. Un choix pleinement assumé par l’ancien buteur de Brighton.

Durant le dernier marché des transferts, le club phocéen a fait tout son possible pour trouver une porte de sortie à Neal Maupay. De nombreux clubs, comme Lens, l’Udinese, Sassuolo, le PAOK Salonique, Getafe ou Anderlecht, ont même fait des approches concrètes pour tenter de recruter l’avant-centre de 29 ans, qui n’a rien voulu entendre, malgré un temps de jeu complètement nul depuis le début de la saison. Mais alors pourquoi Maupay a décidé de rester à l’OM coûte que coûte ? Tout simplement parce qu’il a envie de faire le maximum pour gratter du temps de jeu et refaire sa place dans l’effectif de Roberto De Zerbi. Pourtant, l’entraîneur italien ne semble plus du tout compter sur lui, sachant que Maupay est derrière Amine Gouiri, Pierre-Emerick Aubameyang ou même le jeune Robinio Vaz dans la hiérarchie offensive. Pas retenu dans le groupe marseillais pour la phase régulière de la Ligue des Champions, le joueur formé à Nice n’aura donc que le championnat pour tenter de se montrer.

Maupay reste, personne ne comprend à Marseille

🚨 Neal Maupay n'aurait pas envie de quitter Marseille !



Dans les couloirs de la Commanderie, on se murmure : "C'est bizarre mais on respecte cette décision."



[🥈@laprovence] pic.twitter.com/nyRmXBrXlx — Massilia Zone (@MassiliaZone) September 7, 2025

Sous contrat jusqu’en 2028, Maupay semble vouloir continuer sa carrière à Marseille, et c’est pour cela qu’il a repoussé toutes les avances des autres clubs cet été. De quoi surprendre la direction du club phocéen. « C’est bizarre, mais on respecte cette décision », explique un membre l’OM dans les colonnes de La Provence. Alors que les marchés ont pratiquement tous fermé leurs portes, le droitier d’1m71 se prépare donc à vivre une première partie de saison compliquée, mais il va assumer son choix jusqu’au bout, quitte à perdre sa cote sur le marché. Mais celui qui avait réalisé un bon départ à Marseille, avec 4 buts et 4 passes décisives en 24 matchs la saison dernière, veut juste poursuivre son rêve de faire vibrer le Vélodrome.