OM ‍: Maupay refuse l’offre de Longoria

Par Mehdi Lunay

Avec le retour d'Aubameyang cet été, Neal Maupay s'attend à vivre une saison difficile à l'OM. L'ancien niçois aura très peu de temps de jeu en attaque. De quoi le pousser à partir au plus vite ? Non, le Franco-argentin s'accroche coûte que coûte à Marseille.

Le début de saison difficile de l'Olympique de Marseille en championnat fait presque oublier l'été quasi parfait vécu par les Phocéens au mercato. Pablo Longoria et ses hommes ont considérablement renforcé l'effectif de Roberto de Zerbi. Tous les postes sont doublés alors que se profile la Ligue des champions et ses 8 matchs de poule jusqu'à janvier. En attaque, l'OM peut notamment compter sur Pierre-Emerick Aubameyang, Amine Gouiri et le jeune Robinio Vaz. Le seul mécontent dans ce secteur s'appelle Neal Maupay. L'ancien niçois n'a pas disputé la moindre minute en Ligue 1 et cela ne va pas s'arranger dans les prochaines semaines.

Trop bien payé, Maupay ne s'en ira pas

Une mise à l'écart sportive qui devrait frustrer l'attaquant franco-argentin. Un départ semblait même logique cet été, pourtant il n'a pas quitté la Canebière. Tout n'est pas perdu sur le papier en ce mois de septembre puisque le mercato est encore ouvert sur certains marchés. En Belgique, Anderlecht le convoite notamment. Néanmoins, La Provence affirme qu'il est impossible de voir partir Neal Maupay dans l'immédiat. L'ancien joueur de Brighton et d'Everton s'accroche à l'OM. La raison est simple, son contrat est beaucoup trop lucratif pour être abandonné.

🚨 Neal Maupay n'aurait pas envie de quitter Marseille !



Dans les couloirs de la Commanderie, on se murmure : "C'est bizarre mais on respecte cette décision."



[🥈@laprovence] pic.twitter.com/nyRmXBrXlx — Massilia Zone (@MassiliaZone) September 7, 2025

« Impossible de trouver un terrain d'entente. La raison alors que tous les mar­chés se referment les uns après les autres ? Elle est simple même si elle peut surprendre certains, y compris sur les hauteurs de La Commanderie : Neal Mau­pay n'a pas envie de changer d'air assis sur un contrat gour­mand, même si ses perspectives de jouer sont des plus minces, voire inexistantes. « C'est bizarre, souffle-t-on dans les couloirs du siège olympien. Mais on respecte cette décision ». Peut-être qu'une fenêtre s'ouvrira au cours de cette très longue saison qui n'en est qu'à ses balbutiements... », écrit le quotidien phocéen. Maupay risque de se transformer en véritable boulet pour l'OM puisque son contrat court jusqu'en 2028.