OM ‍: Maupay reçoit une offre très sérieuse

Par Corentin Facy

Indésirable à l’OM, où il n’a pas été retenu dans le groupe lors de la première journée, Neal Maupay suscite bien des convoitises. En France mais aussi en Angleterre, où une offre sérieuse pourrait vite arriver.

Titulaire une bonne partie de la saison l’an passé avant de perdre sa place au profit d’Amine Gouiri, Neal Maupay a vu les choses se compliquer encore davantage pour lui cet été. Et pour cause, l’OM a recruté Pierre-Emerick Aubameyang pour se renforcer au poste de numéro neuf, un coup dur pour l’ancien joueur de Brighton ou encore de l’OGC Nice. Roberto De Zerbi lui a envoyé un message clair lors de la première journée de Ligue 1 à Rennes en ne conviant pas Neal Maupay à son groupe.

L’OM cherche clairement une porte de sortie à son attaquant de 29 ans, qui suscite quelques convoitises en France, où Lille ou encore Nice sont intéressés. Mais selon Le 10 Sport, c’est en Angleterre que Neal Maupay pourrait poursuivre sa carrière. Et cette fois, on ne parle pas d’un club de Championship mais bien d’un pensionnaire de Premier League puisque le média affirme que Brentford est arrivé en force dans le dossier Neal Maupay ces dernières heures. Ancien club de l’attaquant marseillais, Brentford est attentif à la situation du joueur et s’y intéresse fortement au point d’envisager son retour.

La Premier League plutôt que la Ligue 1 pour Maupay ?

Pour l’heure, aucune offre n’a été transmise mais les choses pourraient s’accélérer dans les heures à venir alors que l’OM réclame environ 5 millions d’euros pour son transfert. Le média indique par ailleurs que le Genoa fait également partie des prétendants les plus sérieux de Neal Maupay. Des convoitises de plus en plus nombreuses qui laissent un bon espoir pour Marseille de trouver une porte de sortie à son joueur d’ici la fin du mercato. Une bonne nouvelle pour les finances olympiennes car le salaire de Neal Maupay pèse lourd en Provence, surtout pour un joueur dont le temps de jeu sera très faible cette saison s’il venait à rester.