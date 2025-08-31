OM ‍: Maupay proche de quitter Marseille pour l'Italie

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Contre toute attente, l'Olympique de Marseille s'apprête à voir partir Neal Maupay à la veille de la fin du mercato. L'OM attend la réponse de l'attaquant de 29 ans.

Arrivé l'an dernier à Marseille dans les dernières heures du mercato estival, Neal Maupay a de fortes chances de quitter le club phocéen dans le même timing. En effet, ce dimanche, alors que le départ de l'attaquant de l'OM ne semblait plus réellement d'actualité, Gianluca Di Marzio annonce ce dimanche après-midi que Pablo Longoria et Medhi Benatia ont trouvé un accord avec les dirigeants de Sassuolo pour un transfert de Neal Maupay. Cependant, le journaliste italien précise que c'est désormais Neal Maupay qui doit décider s'il accepte ou non ce transfert vers le club actuellement dernier de Serie A.

Maupay poussé poliment vers la sortie à l'OM

.@SassuoloUS e @OM_Officiel vicinissimi all'accordo per Maupay: si aspetta il via libera del giocatore — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 31, 2025

Le natif de Versailles va devoir rapidement trancher, sachant que Roberto De Zerbi ne compte pas vraiment sur lui cette saison. Il est vrai que l'entraîneur de l'Olympique de Marseille a un choix énorme sur le plan offensif et que le temps de jeu de Neal Maupay, déjà pas énorme en deuxième partie de saison passée, risque d'être encore plus réduit cette année. A 24 heures de la fin du mercato, l'OM a donc l'intention de faire de la place dans son vestiaire, Longoria et Benatia voulant encore recruter des joueurs.