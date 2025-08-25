OM ‍: Maupay pour 5 ME, un club italien rafle la mise

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM est plus que jamais concentré sur sa fin de marché des transferts estival. Le club phocéen cherche une porte de sortie à Neal Maupay, qui ne fait plus partie des plans de Roberto De Zerbi.

L'Olympique de Marseille a repris quelques couleurs face au Paris FC ce week-end en Ligue 1. De quoi redonner confiance au groupe de Roberto De Zerbi. La direction va quant à elle se pencher sur la fin du mercato estival. Et de nombreux mouvements auront lieu à Marseille. L'OM veut boucler des arrivées majeures sans oublier de dégraisser. Parmi les candidats au départ : Neal Maupay. L'ancien de Nice ne fait plus partie des plans phocéens et va devoir se trouver une nouvelle équipe. Heureusement pour lui, il a la cote, notamment en Italie.

Maupay a la cote en Série A

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Neal Maupay (@nealmaupay)

Selon les informations de CalcioMercato, le Genoa est en effet le club le mieux placé à l'heure actuelle pour s'attacher les services de Maupay. Pour se séparer de son attaquant, l'OM réclame un montant autour des 5 millions d'euros. Un montant qu'est apparemment disposé à régler la formation transalpine. En plus du Genoa, Rennes, Lille et des clubs anglais sont également dans le coup pour récupérer le Marseillais. Maupay a l'embarras du choix même si le temps presse pour toutes les parties. Amine Gouiri et Pierre-Emerick Aubameyang sont devant lui dans la hiérarchie à l'Olympique de Marseille et ne lui permettront pas d'avoir beaucoup de temps de jeu s'il voulait rester encore quelques mois sur la Canebière. Depuis son arrivée à l'OM, Maupay a planté 4 buts et délivré 4 passes décisives en 24 rencontres disputées. Pas suffisant pour lui assurer un avenir dans une équipe ambitieuse et qui veut apporter plus de qualité avant de disputer la Ligue des champions.