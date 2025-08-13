OM ‍: Maupay à vendre, sa destination est choquante

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Avec le retour de Pierre-Emerick Aubameyang, l’OM ne compte plus du tout sur Neal Maupay, lequel dispose d’un bon de sortie. Mais la destination la plus probable de l’ancien joueur de Brighton ne risque pas de l’emballer.

A la recherche d’un avant-centre pour concurrencer Amine Gouiri lors de ce mercato estival, l’Olympique de Marseille a frappé un grand coup avec la signature de Pierre-Emerick Aubameyang. Déjà très en jambes, l’international gabonais a claqué un doublé face à Aston Villa samedi dernier en match de préparation. La concurrence sera intense entre l’ancien joueur du Barça et l’international algérien pour le plus grand bonheur de Roberto De Zerbi. Un homme va en revanche voir son temps de jeu fondre comme neige au soleil, il s’agit de Neal Maupay.

Déjà relégué sur le banc par Amine Gouiri la saison dernière, l’ex-attaquant de Nice et de Brighton est invité à se trouver un nouveau club. Mais selon Sebastien Denis, journaliste pour Foot Mercato, les offres ne pleuvent pas pour Neal Maupay. Il y a tout de même un endroit où sa cote est très élevée : la deuxième division anglaise. Pas forcément de quoi faire rêver le principal intéressé. « Il y a une possibilité de départ. De toute façon ils ont levé l’option d’achat, ils étaient obligés de le faire mais pour un montant équivalent de ce qu’ils l’ont recruté ils vont essayer de s’en débarrasser. En Angleterre et notamment en Championship il a une belle côte là-bas » a d'abord lâché Sebastien Denis dans des propos relayés par FC Marseille avant de conclure.

Maupay invendable en Ligue 1

« Ça ne serait pas impossible qu’un club vienne tenter le coup parce qu’il a un salaire énorme et qui est hors d’atteinte pour les clubs français par exemple » a expliqué le journaliste du média spécialisé, pour qui la D2 anglaise pourrait donc être la seule porte de sortie pour Neal Maupay cet été. Des clubs français se sont pourtant renseignés, mais les émoluments perçus par le joueur à l’OM est un obstacle trop important. Reste maintenant à savoir si Maupay préfèrera jouer le numéro trois à Marseille cette saison plutôt que de retrouver du temps de jeu en Angleterre, même en Championship. Pablo Longoria et Medhi Benatia croisent les doigts pour que leur joueur choisisse la seconde option.