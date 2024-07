OM ‍: Matt Pokora et Mason Greenwood, une énorme embrouille

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Face à la polémique concernant Mason Greenwood, le chanteur Matt Pokora a pris la défense du nouvel attaquant de l’Olympique de Marseille. Mais le commentaire de l’artiste, jugé maladroit, a provoqué de vives réactions sur les réseaux sociaux.

Le passé de Mason Greenwood est clairement un sujet sensible. Ce n’est pas un hasard si le président Pablo Longoria tenait à mettre les choses au clair pendant la présentation de son nouvel attaquant. L’Olympique de Marseille doit effectivement gérer la mauvaise réputation de l’Anglais un temps accusé de violences conjugales, avant l’abandon des poursuites. Certains supporters considèrent que cette affaire aurait dû refroidir le club phocéen. Tandis que Matt Pokora, lui, ne comprend pas la polémique.

Matt Pokora défend Greenwood

« Lessssssgo ! Le seul endroit qu'on jugera c'est le rectangle vert, a d’abord commenté le chanteur sur Instagram. Le reste c'est pas de notre ressort, sa rédemption il la doit à sa femme et ses proches… pas à nous. Il est là, on va le soutenir. » Mais sa prise de position a surtout provoqué la colère de nombreux internautes. A tel point que l’artiste, lui aussi supporter de l’OM, a dû effacer sa publication et s’expliquer. « J'ai été maladroit sur mon commentaire concernant l'arrivée de Greenwood à Marseille, a-t-il reconnu. Les interprétations faites ne reflètent pas du tout ma pensée, c'est pour cela que je l'avais rapidement supprimé. »

« Evidemment que je condamne fermement et ne tiens pas à banaliser toutes formes de violences faites aux femmes ! (Et mon commentaire aurait dû commencer par ça). Contexte. Sachant que depuis cette histoire ils se sont remis ensemble et que le couple a depuis accueilli une petite fille. Dans mon message, je disais simplement que ce n'est pas à nous de juger ce qu'il se passe aujourd'hui entre eux, et de ne pas les laisser avancer sereinement dans ce chemin de reconstruction avec cette petite fille au milieu. Telle était ma pensée. J'ai réagi (peut-être naïvement) en père de famille. Il ne s'agissait en aucun cas de banaliser ce qu'il avait fait. Mes excuses aux personnes blessées », s'est corrigé Matt Pokora.