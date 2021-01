OM : Mateta à Marseille, un coup de froid polaire !

Dans : OM.

Activement lancé à la recherche d’un avant-centre au mercato hivernal, l’Olympique de Marseille multiplie les pistes afin de dénicher l’oiseau rare.

Ces dernières semaines, il a beaucoup été question d’Arkadiusz Milik, l’international polonais de Naples. Au placard et en fin de contrat dans six mois, le buteur de 26 ans est toutefois estimé à plus de 10 ME par son président Aurelio De Laurentiis, ce qui complique fortement les négociations. Tout en gardant un œil sur le dossier Milik et en espérant une ristourne de la part du Napoli, le directeur du football marseillais Pablo Longoria a activé ses réseaux afin de trouver d’autres buteurs susceptibles de renforcer l’attaque de l’OM. Ces derniers jours, la presse allemande s'est notamment fait l'écho de d'un intérêt du vice-champion de France pour Jean-Philippe Mateta, l'avant-centre de Mayence.

Néanmoins, il ne semblerait que l’Olympique de Marseille ne considère pas pour l’instant Jean-Philippe Mateta comme sa piste prioritaire en attaque. En effet, Bild indique que le directeur sportif de Mayence Christian Heidel a fait savoir au média qu’il n’existait pas le moindre contact entre l’OM et le club de Bundesliga dans l’optique d’un transfert ou d’un prêt de Jean-Philippe Mateta. Un énorme coup de froid sur cette piste, d’autant que les réseaux sociaux s’étaient littéralement emballés au sujet d’une possible venue de Jean-Philippe Mateta à Marseille depuis lundi soir, la faute à une erreur de traduction d’un article venu d’Allemagne. Si la situation de Jean-Philippe Mateta est bien surveillée par le directeur du football marseillais Pablo Longoria, en aucun cas l’OM est en passe de faire un offre pour l’ancien Lyonnais…