OM : Matchs truqués par Tapie, il défend l'accusateur

Dans : OM, Coupe d'Europe, Ligue des Champions.

Jeudi, Mediapart a dévoilé que dans une autobiographie à paraître lundi, Cornel Dinu, ancien joueur et sélectionneur roumain, accusait Bernard Tapie d'avoir notamment corrompu l'arbitre du match Bruges-OM en 1993, l'année où l'Olympique de Marseille a remporté la Ligue des Champions. Si l'homme d'affaires français a balayé de la main les propos de Cornel Dinu, qualifiant tout cela de « délire », d'autres voix s'élèvent pour que les écrits de l'ancien défenseur international roumain, élu joueur de l'année dans son pays en 1970, 1972 et 1974 soient pris au sérieux.

Même s'il admet que l'accusation n'est étayée par aucune preuve, Etienne Moatti estime que Cornel Dinu doit être écouté. « C’est quand même mieux d’avoir des preuves matérielles concrètes et des témoignages quand on affirme quelque chose, après moi ça m’intéresse de savoir ce qu’il se passait durant les matches de Coupe d’Europe il y a 26 ans. C’est vrai qu’il y a des faits avérés en Ligue 1 puisqu’il y a eu condamnation de l’OM sur le match VA-OM. Et on le sait tous très bien, il y a eu des suspicions sur certains matchs européens de Marseille, mais je ne dis pas que c’était réel, je dis seulement qu’il y a des suspicions. Et si des gens ont le désir de témoigner, même si ça fait 26 ans, et bien moi ça m’intéresse », a confié le journaliste de L'Equipe.