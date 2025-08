OM ‍: Mason Greenwood, c'est officiel

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Le processus arrive à son terme pour Mason Greenwood, qui a obtenu la citoyenneté et un passeport jamaïcain et qui va par conséquent officiellement changer de nationalité sportive.

Gros changement à venir pour Mason Greenwood. On ne parle pas (encore) d’un changement de club, malgré l’intérêt très prononcé d’Al-Nassr pour le numéro dix de l’Olympique de Marseille. C’est la nationalité sportive de l’ex-international anglais qui est sur le point d’évoluer puisque la très sérieuse BBC nous apprend ce mardi soir que le co-meilleur buteur de Ligue 1 en 2024-2025 a officiellement obtenu la citoyenneté et le passeport jamaïcain. Une étape décisive dans l’optique de devenir international jamaïcain, ce que souhaite Mason Greenwood depuis près d’un an alors que la sélection anglaise lui a définitivement tourné le dos suite à ses affaires extra-sportives.

Mason Greenwood change de nationalité

Le média ajoute qu’à présent, il suffit d’un changement de la fédération anglaise de football à la fédération jamaïcaine de football pour que Mason Greenwood soit officiellement autorisé à jouer les prochains matchs contre les Bermudes puis Trinité-et-Tobago lors de la prochaine trêve internationale. Un changement que l’Olympique de Marseille voit d’un très bon oeil puisqu’en passant d’Anglais à Jamaïcain, Mason Greenwood ne va plus être considéré comme un joueur extra-communautaire. Une excellente nouvelle pour Pablo Longoria et Medhi Benatia dans la mesure où les clubs de Ligue 1 sont autorisés à compter un maximum de quatre extra-communautaires dans leur effectif.