90ME pour Greenwood, l'OM refuse une offre historique

L'intérêt de l'Arabie Saoudite pour Mason Greenwood a été suffisamment clair pour que du côté de l'Olympique de Marseille, on regarde tout de cela avec sérieux. Mais l'OM est déterminé même face à une offre colossale.

Pablo Longoria et Medhi Benatia ont flairé le bon coup en faisant venir Mason Greenwood la saison passée. A la fois parce que l'attaquant anglais a été d'une efficacité redoutable et a largement contribué à la qualification de l'OM pour la Ligue des champions, mais aussi parce que sa valeur a explosé en l'espace d'un an. Alors, au moment où l'intérêt des clubs saoudiens, et notamment d'Al-Nassr où évolue Cristiano Ronaldo, se concrétise, l'Olympique de Marseille sort les barbelés et refuse, du moins pour l'instant, à entendre parler d'un départ de celui qui a marqué 22 buts la saison passées toutes compétitions confondues.

Ce mardi, Ben Jacobs, célèbre journaliste anglais aux 548.000 abonnés sur X (anciennement Twitter), explique que du côté de la Commanderie, on estime que la valeur de Mason Greenwood atteint désormais la barre des 90 millions d'euros, mais que de manière très futé, Manchester United avait prévu une clause qui lui permettait de toucher 50% sur une future revente de son buteur, cédé pour 26 millions d'euros à l'OM.

