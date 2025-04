OM ‍: Mason Greenwood, c’est confirmé

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Mason Greenwood n'est plus à la disposition de la sélection anglaise depuis cette nuit. L'ailier de l'OM peut devenir international jamaïquain au mois de juin.

La démarche a pris du temps à se réaliser, mais Mason Greenwood n’est désormais plus sélectionnable pour l’équipe d’Angleterre. L’ailier de l’OM, banni du Royaume pour des affaires de violence auprès de sa copine devenue depuis son épouse, n’avait aucune chance de revenir en sélection des Three Lions pour cette raison. Il a décidé de rejoindre le pays d’origine de l’un de ses parents : la Jamaïque.

La Fédération Anglaise a confirmé dans la nuit de jeudi à vendredi ce passage désormais officiel, qui rend Greenwood disponible pour le pays insulaire des Caraïbes à partir des prochaines échéances internationales. Ce sera possible le 7 juin 2025 avec un match contre les Iles Vierges britanniques. La Jamaïque est pour le moment en tête de son groupe éliminatoire à la Coupe du monde 2026, mais ce n’est que le deuxième tour. Le troisième tour verra trois formations valider leur billet pour le tournoi final, et deux autres se qualifier en fonction des résultats dans les poules. Avec le Panama, le Costa Rica et le Honduras, la Jamaïque fait partie des favoris de ces éliminatoires d’Amérique centrale.