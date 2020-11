OM : Marseille vire une pépite du centre de formation

Dans : OM.

Tout comme l'ASSE il y a quelques semaines, l'OM n'a pas hésité à mettre dehors un jeune footballeur dont le comportement a été jugé inadmissible.

La formation est au cœur des priorités pour les clubs de football, et si l’Olympique Lyonnais a montré la voie à suivre, tout le monde s’y est mis, et notamment l’Olympique de Marseille qui avait pris du retard dans ce domaine. Mais même si l’OM ne veut plus rater les meilleurs jeunes venus de sa région, le club phocéen sait aussi qu’elle se doit de montrer que l’institution n’acceptera pas tout et n’importe quoi de ceux qui espèrent faire carrière sous le maillot marseillais. Comme le raconte ce dimanche La Provence, Rayan Khetir, un jeune joueur de 16 ans qui avait signé un contrat aspirant avec l’Olympique de Marseille, va prendre la porte. Les dirigeants de l’OM ne veulent pas que le comportement de certains déteignent sur l’ensemble des jeunes du centre de formation.

Qu’est-il reproché à Rayan Khetir ? C’est le quotidien régional qui le raconte : « L’absence de compétition a logiquement fait retomber la pression, mais un incident a néanmoins troublé la vie du centre de formation marseillais: il y a une quinzaine de jours, le jeune Rayan Khetir (né en 2004) s’est rendu coupable d’un écart de conduite, "un de plus", dixit une huile du club. Le milieu de terrain offensif, dont le frère aîné Cyril (2001) évolue aussi à l’OM, aurait manqué de respect à un de ses professeurs, puis à un de ses entraîneurs ». Résultat, Nasser Larguet, le patron du centre de formation a lancé la procédure disciplinaire à l’encontre du joueur, lequel va voir son contrat être rompu.