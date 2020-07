OM : Marseille vendu, un like relance le feuilleton

Dans : OM.

Plus d’une semaine après la bombe lâchée par Mourad Boudjellal, les choses ne semblent pas avancer très rapidement au sujet de la vente de l’Olympique de Marseille.

En effet, Frank McCourt a répété devant la DNCG que son intention n’était absolument pas de vendre le club phocéen, ni à Mohamed Ajroudi, ni à personne d’autre. Autant dire que la venue de Mourad Boudjellal au poste de président de l’OM ne semble pas pour demain. Néanmoins, il est certain que des tractations ont lieu en coulisses, un constat qui se confirme au vu de l’inquiétude grandissante au Qatar devant un possible investissement massif de l’Arabie Saoudite à Marseille. Alors, Frank McCourt et le clan Boudjellal-Ajroudi sont-ils en négociations avec Frank McCourt ? Un indice troublant a été lâché sur Twitter…

Toujours très actif pour démêler le vrai du faux au sujet de la vente de l’OM, le twittos marseillais @Shavinz a posté, sans grand espoir, le message suivant. « Salut @mouradrct, lâche un like si t’es en négociation stp ». Evidemment, il semblait totalement improbable que l’ancien président du Rugby Club de Toulon s’exécute, en aimant la publication et en officialisant ainsi l’ouverture de négociations avec le clan de Frank McCourt pour la vente de l’Olympique de Marseille. Mais moins d’une heure après le message posté par l’influenceur marseillais, il se trouve que Mourad Boudjellal… a aimé le tweet, ce qui n’a évidemment pas manqué d’enflammer les supporters de l’OM. Reste à voir s’il s’agit d’un nouveau coup de bluff ou de poker-menteur de la part de Mourad Boudjellal, lequel est désormais discret dans la presse après avoir été totalement omniprésent pendant plus de cinq jours…