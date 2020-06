OM : Marseille vendu en Arabie Saoudite, une rumeur italienne

Dans : OM.

Même si JH Eyraud a clairement fait savoir que l'Olympique de Marseille n'était pas à vendre. La rumeur d'une vente à Al-Walid bin Talal circule toujours.

Al-Walid bin Talal n’est jamais venu au Vélodrome, mais jamais l’homme d’affaire saoudien n’aura autant fait parler de lui du côté de Marseille. Même si les semaines passent et que rien n’indique que le milliardaire ne veuille investir dans le football français, et plus précisément à l’OM, la rumeur ne s’éteint pas. Régulièrement, une petite info sort qui pourrait laisser penser qu’Al-Walid bin Talal sorte le chéquier. Mais pour Manu Lonjon, tout cela est une fausse piste, le journaliste spécialiste du mercato rappelant qu’à la base de cette rumeur c’est l’auteur italien de nombreuses fausses infos qui s’est lancé dans cette histoire de milliardaire saoudien à l’Olympique de Marseille.

« Même si personne ne peut dire à 100% que l’Olympique de Marseille ne sera pas vendu on voit bien que la rumeur de la vente à l’Arabie Saoudite et Bin Talal c’était du vent dans lequel tout le monde s’est engouffré pour faire du buzz, notamment en Italie (...) Pour rappel, le même mec (Ndrl : il s’agit d’Andrea Losapio, journaliste pour TMW) qui a dit Bin Talal était entré en négociation pour acheter l’OM est celui qui a aussi sorti Mathieu Debuchy est très proche de signer au PSG, et que l’OM se renseignait sur le coût de Pochettino quand Villas-Boas était annoncé sur le départ. Il faut savoir que Pochettino prend 20ME par an et l’OM va se renseigner...Le mec sort ces trois infos, et forcément comme la vente c’est le souhait de très nombreux supporters marseillais, ce que je peux comprendre, tout le monde s’est engouffré. Mais ces trois infos étaient du même niveau », a fait remarquer, sur son compte Twitch, Manu Lonjon. Désolé pour les supporters de l'OM.