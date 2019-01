OM : Marseille va chercher son latéral gauche en Grèce

Dans : OM, Mercato.

Le dossier Mario Balotelli bouclé, l’Olympique de Marseille peut se concentrer sur le deuxième renfort espéré.

En plus d’un attaquant, le club phocéen souhaite recruter un latéral gauche pour concurrencer le décevant Jordan Amavi. On peut presque parler d’une urgence en l’absence du Japonais Hiroki Sakai, capable de dépanner sur ce côté, mais qui dispute actuellement la Coupe d’Asie des Nations. L’OM a donc accéléré ses recherches ces derniers jours, d’où le choix Dalbert en tant que priorité. Il faut dire que l’ancien Niçois a fait ses preuves en Ligue 1. Et son manque de temps de jeu à l’Inter Milan peut faciliter son départ.

Pourtant, la piste du Brésilien reste complexe. Ce n’est pas un hasard si l’AS Monaco l’a abandonnée pour privilégier Fodé Ballo-Touré. Comme l’ASM, Marseille est bien obligé d’étudier un plan B. Une alternative nommée Leonardo Koutris (23 ans), le latéral grec de l’Olympiakos, annonce Foot Mercato. Sur ce dossier, nul doute que la présence de son compatriote Kostas Mitroglou peut devenir un atout. Du moins si l’attaquant n’est pas poussé vers la sortie…