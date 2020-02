OM : Marseille tremble pour Payet

Dans : OM.

Aligné ce mercredi soir en Coupe de France pour OL-OM, Dimitri Payet a quitté ses coéquipiers marseillais en se plaignant de la cuisse.

Véritable patron de l’Olympique de Marseille depuis plusieurs semaines, Dimitri Payet donne des sueurs froides aux supporters de l’OM, et bien évidemment à André Villas-Boas. Car c’est en se touchant la cuisse gauche et en grimaçant que Dimitri Payet a été contraint de céder sa place à Marley Aké à la 73e ce mercredi soir au Groupama Stadium de Lyon face à l'OL. Bien évidemment, il va falloir attendre un peu avant de savoir la nature et la gravité de la blessure du joueur réunionnais, mais l’inquiétude est grande du côté de Marseille. Pour Dimitri Payet, qui s'était déjà blessé sur cette même pelouse lors de la finale de l'Europa League, perdue contre l'Atlético Madrid, un retour avec l'équipe de France était évidemment envisagé, mais ce coup dur pourrait l'être encore plus.