OM : Marseille tout proche de valider un départ en prêt !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Avant de penser à recruter un buteur ou un latéral gauche, l’Olympique de Marseille devra dégraisser cet hiver.

Andoni Zubizarreta doit notamment trouver des points de chute à Aymen Abdennour, Grégory Sertic, Tomas Hubocan ou encore Kostas Mitroglou. Mais selon les informations de Mathieu Grégoire, correspondant du journal L’Equipe à Marseille, c’est le départ d’un défenseur aux émoluments bien moins importants qui se prépare dans la cité phocéenne. Effectivement, le jeune Christopher Rocchia devrait être prêté dans les prochaines semaines. Sans doute à l’échelon inférieur…

« Garcia l'avait retenu l'été dernier car il pensait en avoir besoin. Mais il va y avoir des discussions avec ses représentants pour un prêt en janvier » a expliqué Mathieu Grégoire, interrogé par Le Phocéen. Au rayon des départs, Clinton Njie est également poussé vers la sortie. Mais son possible départ est rarement évoqué. Il faut dire que le Camerounais touche un salaire XXL avec près de 2,2 ME par an à Marseille. Logique qu’à ce prix-là, l’ancien de l’OL ne trouve pas preneur. Un constat, malheureusement pour l’OM, valable pour la majorité de ses indésirables.