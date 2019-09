OM : Marseille tourne la page Gomis, il est soulagé

Dans : OM, Ligue 1.

Depuis son départ il y a plus de deux ans, Bafétimbi Gomis a véritablement laissé un vide à l’Olympique de Marseille. Et pour cause, ni Kostas Mitroglou ni Valère Germain n’ont réussi à faire oublier l’international français, auteur de 20 buts en Ligue 1 en 2016-2017. Mais avec la venue de Dario Benedetto, qui totalise déjà 4 buts en 6 matchs, la page semble tournée. Un soulagement pour les dirigeants, pour les supporters… et pour Bafétimbi Gomis lui-même, qui garde un œil attentif aux performances de Marseille et de ses attaquants.

« Vu comment le coach a insisté pour l’amener, je ne suis pas surpris de voir cet attaquant argentin marquer des buts. Il se déplace bien, il est toujours dans les bons coups. On sent qu’il s’est vite adapté. D’après ce que j’ai pu voir, il s’était renseigné sur Marseille auprès d’André-Pierre (Gignac). Il marque de beaux buts. C’est un attaquant que Marseille recherchait depuis longtemps et j’espère que ça va continuer. Ça sera le fer de lance de cette attaque avec un caractère qui est fait pour l’OM. C’est quelqu’un qui assume ses responsabilités. Tous les attaquants qui arrivent timidement ou à court de forme à Marseille n’ont pas eu de succès » a commenté Bafétimbi Gomis, heureux de voir un attaquant à succès du côté de la cité phocéenne. Enfin !