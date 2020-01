OM : Marseille tiendra jusqu'au bout, Courbis dit pourquoi

Dans : OM.

Vendredi soir, l’Olympique de Marseille réalisait un gros coup en ouverture de la 20e journée de Ligue 1 en allant s’imposer sur la pelouse du troisième, Rennes (0-1).

Un succès qui permet aux hommes d’André Villas-Boas de creuser l’écart sur les Bretons avec une avance de huit points. Cette semaine, Rennes jouera un match en retard sur la pelouse de Nîmes mais selon Rolland Courbis, interrogé sur la belle série de l’OM, il n’y a aucune raison de voir Marseille s’écrouler dans la seconde partie de saison. Le consultant de RMC y a par ailleurs été de son compliment sur André Villas-Boas, lequel fait l’unanimité en Provence.

« Je le trouve très sympa Villas-Boas, et à son image, il a une équipe sympa. Il y a une atmosphère avec une bonne ambiance, on sent que ce groupe vit bien. C'est loin d'être terminé, car le calendrier des matchs retour est difficile, mais si l'OM n'a pas beaucoup de blessures, je ne vois pas pourquoi ils n'iraient pas au bout cette saison » a confié Rolland Courbis, épaté par le travail formidable effectué par André Villas-Boas depuis le début de la saison à l’Olympique de Marseille. Plus que jamais installés à la deuxième place du classement, les Phocéens seront néanmoins très attendus en janvier et février avec notamment des déplacements périlleux sur les pelouses de Bordeaux, de Saint-Etienne et surtout de Lille.