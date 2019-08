OM : Marseille tente un bras de fer avec Barcelone, et perd

Dans : OM, Mercato, Liga.

Tout semblait doucement se mettre en place pour l’arrivée de Juan Miranda à l’Olympique de Marseille.

Mais ces derniers jours, les négociations butaient toujours sur un point précis, et cela a fini par tout faire capoter. Contacté par La Provence, l’agent du latéral gauche espagnol a annoncé que le Barcelonais ne signerait pas à l’OM cet été. Les contours du prêt faisaient l’objet d’un accord, mais Marseille souhaitait absolument y inclure une option d’achat, alors que le club catalan refusait catégoriquement d’en mettre une. Et comme aucun club n’a voulu céder, l’opération est annoncée comme terminée par le représentant, qui discute également avec Schalke 04, la Juventus, et Utrecht.

Il faut désormais espérer pour les dirigeants marseillais qu’il s’agit d’un coup de bluff pour essayer de boucler ce prêt qui semblait bien parti. Dans le cas contraire, c’est une solution sur laquelle l’état major a travaillé de nombreux jours qui tomberait à l’eau, et laisserait toujours un vide à combler au poste d’arrière gauche derrière Jordan Amavi.