OM : Marseille tente l'énorme coup Maurizio Sarri

Dans : OM.

André Villas-Boas ayant décidé de mettre le clignotant, l’OM se retrouve dans l’obligation de trouver un entraineur dans l’urgence.

Pablo Longoria, qui aime tout anticiper et préparer l’avenir, n’avait pas forcément venu le coup venir aussi rapidement, sachant qu’il y a quelques jours encore, l’entraineur portugais avait confié qu’il terminerait la saison et s’en irait, sauf si on le mettait dehors plus tôt que prévu. Tout s’est enchainé et AVB est désormais mis à pied après ses déclarations en conférence de presse, lui qui a tout simplement fait savoir qu’il avait posé sa démission sans rien demander en échange. Pour le moment, l’urgence est là et selon Sky Italia et son journaliste vedette Gianluca Di Marzio, l’OM est venu aux renseignements en ce qui concerne Maurizio Sarri.

L’ancien entraineur de la Juventus et de Naples est actuellement sans poste, ce qui est un point positif en vue de sa venue. En revanche, tout s’écroule rapidement dans la suite des informations qui arrivent en provenance d’Italie. En effet, Maurizio Sarri n’a pas l’intention de reprendre un club en cours de saison, et préfère attendre la fin de l’exercice en cours pour mieux choisir son futur point de chute. Reste à savoir si Pablo Longoria saura se montrer convaincant et trouver les bons arguments pour faire pencher la balance. En tout cas, le dirigeant espagnol l’a déjà montré lors du mois de janvier avec le mercato, il n’hésite pas à tenter sa chance dans tous les dossiers, même les plus ambitieux.