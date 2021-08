OM : Marseille sur un joueur du Barça, le prochain gros coup de Longoria !

Dans : OM.

Même si le FC Barcelone se focalise pour l'instant sur le cas Lionel Messi, le club catalan continue à faire de la place dans son vestiaire, et c'est dans ce cadre que Pablo Longoria pourrait faire venir Ilaix Moriba, jeune milieu de terrain du Barça.

A l’heure où Lionel Messi doit officialiser en conférence de presse son départ de Barcelone, et que la star argentine est annoncée au PSG, les supporters de l’Olympique de Marseille se focalisent, eux, sur un autre joueur du Barça, Ilaix Moriba. Agé de 19 ans, le milieu de terrain formé en Catalogne a encore un an de contrat avec le club de Joan Laporta et du côté des dirigeants du Barça on commence à s’inquiéter concernant l’offre de prolongation transmise aux agents d’Ilaix Moriba, lesquels n’ont pas répondu. Selon le Mundo Deportivo, face à cette situation de blocage, les Blaugrana auraient décidé de céder leur jouer dès ce mercato, afin de ne pas tout perdre sur un joueur sorti de la Masia. Laporta est prêt à mettre le jeune milieu de terrain à disposition de l’équipe réserve jusqu’à la fin de son contrat s’il ne prolonge pas ou si ses agents ne présentent pas une offre de transfert.

L'OM en concurrence avec Chelsea au mercato

Ilaix Moriba est donc proche de la sortie au FC Barcelone, car plusieurs clubs se seraient déjà activés dans ce dossier, et notamment l’Olympique de Marseille. Le quotidien sportif proche du Barça affirme que Pablo Longoria est venu aux renseignements sur le milieu de terrain barcelonais, un club avec qui le président de l’OM a déjà fait des affaires lors de ce mercato en faisant venir Konrad De La Fuente. Cependant, concernant Ilaix Moriba les choses ne devraient pas être si simples que cela, puisque le Mundo Deportivo affirme que Chelsea serait également attentif à la situation du joueur barcelonais, tout comme Manchester City et des clubs allemands. Cependant, aucune formation n’a réellement avancé ses pions, ce qui laisse de l’espoir à l’Olympique de Marseille. Mais pour l’instant Pablo Longoria doit vendre des joueurs avant de faire une éventuelle offre à Joan Laporta pour Ilaix Moriba, l’OM prendra son temps jusqu’au 31 août.