OM : Marseille soupçonné de mentir sur la blessure de Thauvin

Dans : OM, Ligue 1.

Le déclic est venu cet été, après une entorse apparue lors du match amical contre les Glasgow Rangers.

Freiné par des blessures à la cheville depuis plusieurs mois, Florian Thauvin a finalement décidé de subir une opération le mois dernier. L’ailier de l’Olympique de Marseille se retrouve donc éloigné des terrains pour une longue période. Mais ne regrette absolument pas son choix. « Le temps lui semble un peu long, bien sûr, mais il est soulagé que l’opération se soit bien passée, a témoigné un proche du joueur contacté par 20 Minutes. Alors qu’il avait tout le temps des bosses et des traces de coup, il a retrouvé sa cheville de bébé ! »

Si l’entourage de Thauvin se montre plutôt transparent sur le sujet, le club phocéen maintient une étonnante version sur l’opération subie en Angleterre. En effet, l’OM, qui assure qu’il n’y a « rien à cacher », confirme à nos confrères qu’il s’agissait d’un simple nettoyage de l’articulation. Mais selon l'expérience d’un kiné marseillais habitué à soigner des sportifs, cette explication ne tient pas la route.

La version de l’OM contredite

« Il y a quand même une petite part d’ombre, a confié le spécialiste. Pour un simple lavage articulaire, on ouvre, on met un scope d’un côté pour regarder et du sérum physiologique de l’autre côté pour nettoyer. Il n’y a pas d’intervention au niveau des tissus ni au niveau des os, donc cela ne représente qu’un gros mois d’arrêt, grand maximum, pour un sportif. Thauvin est arrêté quatre mois… A part une ligamentoplastie (intervention réalisée en cas d'instabilité chronique de la cheville et pour prévenir de nouvelles blessures, ndlr), je ne vois pas ce que ça peut être. » En tout cas, l’international français devrait revenir début 2019.