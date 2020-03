OM : Marseille se tourne vers la Ligue 2 pour son mercato

Dans : OM.

Dans une situation financière délicate, l’OM pourrait se tourner vers des joueurs évoluant à l’échelon inférieur cet été au mercato.

Et pour cause, l’Olympique de Marseille, dans le viseur de l’UEFA, n’aura pas la possibilité de réaliser des folies sur le marché des transferts. Raison pour laquelle Andoni Zubizarreta multiplie les prises de contact avec les meilleurs joueurs de Ligue 2 dans l’optique du mercato. Ces dernières semaines, c’est en direction du Mans que le directeur sportif espagnol de l’OM a les yeux puisque selon les informations obtenues par L’Equipe, l’Olympique de Marseille est très intéressé par le profil de Stéphane Diarra, le jeune ailier gauche, également capable d’évoluer à droite, de 21 ans.

Dans ce dossier, l’Olympique de Marseille aura toutefois de la concurrence puisque le quotidien national affirme que Lille et le FC Lorient, actuel leader de la Ligue 2, sont également intéressés. Récemment, Goal affirmait que Newcastle, Leicester ou encore le Celtic Glasgow avaient aussi un œil sur les performances de Stéphane Diarra au Mans. Actuellement 19e de deuxième division, le club manceau est en danger de relégation et pourrait donc ne pas avoir la possibilité de conserver son meilleur joueur. Assurément, une belle opération tend les bras aux clubs de Ligue 1 avec Stéphane Diarra, dont la valeur marchande est inférieure à 1 ME selon le site spécialisé Transfermarkt. Auteur de 4 buts et 4 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison, Stéphane Diarra risque d’avoir l’embarras du choix à la fin de la saison. Reste à voir qui parviendra à rafler la mise…