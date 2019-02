OM : L'UEFA se prépare à taper fort sur Marseille !

Dans : OM, Ligue 1, Foot Europeen.

Déjà dans le dur d'un point de vue sportif, l'Olympique de Marseille s'apprête aussi à l'être sur le plan économique, car l'UEFA aurait décidé de frapper fort avec son fair-play financier.

L'été dernier, le club phocéen n'avait écopé que d'une petite amende de 100 000 euros, malgré le fait que l'OM avait dépassé de 8 millions d'euros la barre de 30 ME de déficit autorisés sur les trois dernières saisons. L'instance de contrôle financier des clubs avait alors été clémente avec Frank McCourt. Mais cela ne sera probablement plus le cas cette année... Alors qu'une grosse centaine de millions d'euros a été dépensée pour construire le Champions Project, le dernier bilan financier est « mauvais », à cause d'un « déficit très significatif », et le prochain s'annonce « assez délicat ». Autant dire que Marseille va se faire taper sur les doigts par l'UEFA, selon L'Equipe.

« L'OM ne va pas passer, cette fois-ci, entre les gouttes et doit s'attendre à être l'objet d'un 'accord de règlement' (des sanctions que le club doit accepter) avant la fin de la saison. Il pourrait s'agir de 'punitions' telles qu'une amende conséquente, un contrôle de sa masse salariale et de ses transferts ou encore une limitation du nombre de joueurs inscrits en Coupe d'Europe. L'OM devra également très certainement s'engager sur un plan de quatre ans, avec des objectifs annuels chiffrés qui garantissent un retour à l'équilibre au bout de cette période de probation. Faute de quoi, les ennuis seraient alors encore plus conséquents. Les dirigeants marseillais dialoguent régulièrement avec ceux de l'ICFC et s'attendent à subir un tel plan d'austérité », détaille le média national. Désormais, la fin de saison de l'OM est plus que vitale pour la suite du projet. Car sans qualification en Coupe d'Europe, Marseille étant actuellement septième de la Ligue 1 et éliminé de toutes les coupes, la situation financière de la formation phocéenne serait critique. La troupe de Rudi Garcia est donc prévenue...