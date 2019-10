OM : Marseille ridiculisé, La Provence se déchaîne !

Dans : OM, Ligue 1.

Jamais le dernier à taper sur le PSG, le quotidien La Provence est ce lundi très remonté contre l'OM et André-Villas Boas au lendemain du naufrage marseillais à Paris.

Du côté de Marseille, on digère très mal le 4-0 pris par l’OM au Parc des Princes, et si André Villas-Boas a cherché des excuses à ce fiasco phocéen, les journalistes de la Provence sont, eux, clairement remontés contre les footballeurs locaux et l’entraîneur portugais. « On pourrait passer des heures à disserter sur la différence entre ce PSG, détenu par un état à la surface financière XXL (le Qatar), et cet OM, propriété d’un homme aux moyens économiques plus limités (Frank McCourt). Cela n’expliquerait en rien la mascarade offerte dimanche par des Olympiens en dessous de tout. À force de clamer que le clasico était moins important que les matches suivants, André Villas-Boas a fini par convaincre ses hommes (...) Cette grossière erreur de communication s’est donc retournée contre le Portugais, qui a entraîné avec lui la quasi-totalité de son escouade (...) Si "AVB" veut se rassurer ce matin, il peut au moins se consoler en se disant que son message est passé... », écrit Alexandre Jacquin sous un titre incisif : « La rouste de trop ».

Après avoir comparé la défense de l’Olympique de Marseille à « une défense de saloon » face aux flèches parisiennes, La Provence estime que cette correction contre le Paris Saint-Germain confirme hélas « les incohérences et les limites de l’effectif marseillais ». Cette semaine, l'OM affrontera Monaco, en Coupe de la Ligue, et Lille, en Ligue 1, deux matchs que Steve Mandanda et ses coéquipiers ont tout intérêt à gagner sous peine de voir les choses sérieusement se tendre du côté de Marseille et du Vélodrome.