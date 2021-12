OM : Marseille réclame les 3 points sans jouer contre Lyon !

Dans : OM.

Par Claude Dautel

C'est ce mercredi que la commission de discipline de la LFP va se pencher sur le dossier du match OL-OM. Et Marseille a bien l'intention de rentrer de Paris avec les 3 points de la victoire sur tapis vert.

Près de trois semaines après le grave incident du match Lyon-Marseille, les deux clubs vont se retrouver devant la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel. Et cette fois, cela va dégainer, l’heure de la diplomatie étant terminée, car si l’OL espère limiter la casse avec des matchs à huis clos, peut-être un point de pénalité avec sursis, dans le camp de l’OM on estime qu’il ne faut pas laisser passer l’agression de Dimitri Payet que contrairement au match Nice-Marseille, le club phocéen doit avoir match gagné sur tapis vert. Pour cela, Pablo Longoria a sorti l’artillerie lourde, puisque selon RMC l’Olympique de Marseille a diligenté une enquête sur le supporter de l’OL condamné à six mois de prison de sursis afin de faire constater par la LFP que contrairement à ce que dit Jean-Michel Aulas, l’individu qui a lancé une bouteille d’eau sur Dimitri Payet est un fervent fan de Lyon habitué du Groupama Stadium et de cette tribune.

Tu te fondes sur quoi pour dire ça concernant OL / OM ? Qu'est-ce que tu aurais fait de plus ?

Je vais prendre aussi OM / PSG. Qu'est-ce que l'OM pouvait faire de plus ? Payet a parlé. Longoria a parlé. Des filets mobiles ont été utilisés. — Pierre B. (@Pierre_B_y) November 30, 2021

L’Olympique de Marseille a également regroupé des vidéos où l’on voit d’autres projectiles lancés sur Dimitri Payet, mais qui n’ont pas atteint le joueur réunionnais, ainsi que des vidéos où l’on entend des chants qui ne sont pas à la gloire de Payet. L’OM veut ainsi démontrer que l’ambiance était surchauffée et que cette « attaque » était clairement inévitable. La radio affirme également que Pablo Longoria veut contester les déclarations officielles des autorités administratives du Rhône, lesquelles attestent que l’arbitre avait évolué dans son avis sur la reprise ou non du match. Enfin, Marseille évoque l’impact sur Dimitri Payet, même si ce dernier a rejoué une semaine après les faits, le joueur ayant porté plainte et évoqué la crainte qu’il a désormais au moment de tirer des corners. Pour tout cela, l’OM veut donc gagner le match sans le jouer et empocher ainsi trois points précieux. Après les incidents face à Nice, la rencontre avait été rejouée à huis clos dans le stade de Troyes, et elle s’était soldée par un nul.