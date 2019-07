OM : Marseille recale ce joueur, à quoi joue Zubizarreta ?

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Cela fait plus d’un an que l’Olympique de Marseille recherche un latéral gauche, alors que Jordan Amavi est le seul joueur confirmé à ce poste depuis le licenciement de Patrice Evra. Durant longtemps, Stanley Nsoki a été pisté mais désormais, le Parisien est bien plus proche de Newcastle, qui a trouvé un accord moyennant 11 ME avec le club francilien. Reste désormais à voir sur quelles pistes le directeur sportif espagnol va se tourner. D’autant que selon La Provence, il a récemment refusé les services de Miguel Trauco, élu meilleur défenseur gauche de la Copa America 2019 cet été.

« Andoni Zubizarreta a sa liste dressée et n'écoute pas forcément les propositions d'agents qui affluent, jour après jour. Le directeur sportif n'a, par exemple, même pas bougé une oreille lorsque Miguel Trauco, latéral gauche de Flamengo auteur d'une Copa America de premier plan avec le Pérou, lui a été suggéré il y a quelques semaines » indique le média marseillais. Un refus qui étonne, d’autant que Miguel Trauco serait disponible pour une somme extrêmement faible. Du côté des fans de l’OM, on commence sérieusement à s’interroger sur la stratégie du dirigeant phocéen…