OM : Nice joue avec le protocole Covid, Marseille a perdu d'avance

Vendredi soir, le probable report de son match contre Nice a provoqué l’étonnement de l’Olympique de Marseille. Et pourtant, le protocole de la Ligue de Football Professionnel donne raison au Gym.

Alors que l’Olympique de Marseille a déjà un match en retard à jouer contre Lens, un deuxième report devrait bientôt compliquer son calendrier. En effet, la rencontre de la 11e journée de Ligue 1 face à Nice, initialement prévue le samedi 21 novembre, devrait subir le même sort. Alerté par cette information quasi officielle, le club phocéen s’est dit surpris et n’a pas hésité à se plaindre dans un communiqué.

Nice profite du protocole

« Une telle décision, à plus d’une semaine de la rencontre, paraîtrait étonnamment prématurée et serait en totale contradiction avec l’esprit du protocole d’organisation des matchs, dans sa dernière version du 30 octobre 2020, qui avait précisément pour but de permettre à un maximum de matches de se disputer », a souligné le vice-champion de France, qui pense que Nice pourrait être en mesure de présenter 20 joueurs (dont un gardien) d’ici la date du match.

Seulement voilà, le Gym a parfaitement le droit de réclamer le report de la partie. En effet, les Aiglons déplorent actuellement 12 cas positifs. Et dans la mesure où la LFP ne prévoit le maintien d’une rencontre que si les deux équipes ont à leur disposition « 20 joueurs (dont un gardien) sur un effectif de 30 », les Niçois peuvent actuellement profiter du règlement et ainsi éviter de se déplacer au Vélodrome avec un effectif diminué.