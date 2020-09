OM : Marseille prête Abdallah en Belgique

Dans : OM.

Dans un communiqué, l'Olympique de Marseille a officialisé le prêt de Mohamed Abdallah au club belge de Zulte-Waregem.

« Le jeune latéral droit de l’Olympique de Marseille, Abdallah Mohamed Abdallah, est prêté avec option d’achat pour la saison 2020-2021 à Zulte-Waregem club évoluant en Jupiler Pro League, la D1 belge. Le latéral droit international comorien, né le 11 avril 1999 et formé au club, a signé son premier contrat professionnel avec l’OM durant l’été 2019. «Bala» s’entraînait avec l’équipe première d’André Villas-Boas et jouait régulièrement avec l’équipe réserve. Ce prêt lui permettra d’engranger de l’expérience et du temps de jeu avec une équipe de première division, qui a terminé la saison 2019-2020 à la 9e place et qui occupe actuellement la 14e position (sur 18) », précise l’Olympique de Marseille.