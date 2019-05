OM : Marseille pourrait imiter Paris avec cette mesure choc !

Dans : OM, Ligue 1, PSG.

On l'a appris la semaine passée, le Paris Saint-Germain a décidé de purement et simplement supprimer son équipe réserve, afin de revoir de fond en comble sa politique sportive concernant les jeunes. Et ce lundi, La Provence affirme que du côté de l'Olympique de Marseille l'initiative du PSG donne des idées à Jacques-Henri Eyraud au point qu'une décision similaire semble probable. Rencontré en marge d'un tournoi des jeunes de l'OM, le président du club phocéen admet que Paris lui donne quand même des idées sur ce sujet.

Car pour Jacques-Henri Eyraud, cela a clairement du sens. « Concernant la décision du PSG, on verra. On analysera ça. En tout cas, je trouve que c’est un mouvement intéressant, qui montre qu’il est difficile d’avoir deux équipes compétitives en N2 et en U19, à partir du moment où on veut que les plus jeunes jouent en réserve. On a voulu cela car ça nous semblait très important pour qu’ils puissent s’aguerrir dans des matches difficiles, contre des équipes expérimentées », confie le président de l'Olympique de Marseille. Pour rappel, cette saison, la réserve de l'OM s'est difficilement maintenue en National 2, tandis que l'équipe U19 est, elle, reléguée, en régional. De quoi évidemment faire gamberger les décideurs marseillais.