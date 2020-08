OM : Marseille porte plainte contre un supporter du PSG

Dans : OM.

L'Olympique de Marseille a décidé de porter plainte contre un supporter du PSG qui est allé un peu trop loin dans la provocation.

Mardi soir, quelques incidents ont eu lieu à Marseille suite à la qualification du PSG, des fans de l’OM voulant faire taire des supporters parisiens heureux de la qualification de leur club pour les demi-finales de la Ligue des champions. Mais rien de bien sérieux. Cependant, du côté de l’Olympique de Marseille, on digère nettement moins bien l’attitude d’un auto-proclamé supporter du Paris Saint-Germain qui pour faire le buzz « s’amusait » à faire des vidéos dans la cité phocéenne et même au Vélodrome où il proférait des insultes et avait une attitude déplorable contre l’OM juste pour faire parler de lui. Même si l’individu en question a depuis mis son compte Twitter en privé, de nombreux fans marseillais ont demandé aux dirigeants de ne pas laisser passer cela.

Et via Twitter, Hugues Ouvrard, Directeur Général Business de l’OM, a indiqué que le club phocéen allait rapidement passer à l’action contre cet individu. « Le comportement de cet individu crachant sur l’emblème de l’OM, et tenant des propos incitant à la haine et à la violence lors d’une visite du stade Vélodrome est inacceptable. Une plainte va être déposée », a indiqué le dirigeant marseillais, histoire de montrer que tout n’était pas permis. Au petit jeu des provocations, l'Olympique de Marseille préfère rapidement frapper fort afin que l'escalade ne débute pas entre des personnes plus intéressées par les followers que par le football.