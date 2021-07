OM : Marseille ou rien, Guendouzi drague les supporters

Dans : OM.

Prêté avec une option d’achat par Arsenal à l’Olympique de Marseille, Mattéo Guendouzi n’a pas hésité longtemps avant de signer dans le club phocéen.

Le 6 juillet dernier, après des négociations assez limpides, Mattéo Guendouzi signait officiellement son contrat avec l’OM. Prêté avec une option d’achat de 11 millions d’euros pour les Gunners, l'international espoirs français a rapidement opté pour Marseille. Malgré son long passé au PSG, où il a été formé entre 2005 et 2014, le milieu de terrain sait que le club phocéen est l’endroit idéal pour relancer sa carrière, après une saison dans l’anonymat ou presque au Hertha Berlin. En tout cas, au moment de choisir son nouveau club, le joueur de 22 ans n’a pas été freiné par un retour en L1, trois ans après son départ de Lorient.

« Mon choix c'était l'OM et rien d'autre »

« La réflexion n'a pas été longue. À partir du moment où j'ai pu avoir la chance de discuter avec le coach et le président, mon choix s'est directement porté vers l'Olympique de Marseille. J'appartenais encore à Arsenal, et à partir des premiers échanges, mon choix s'est porté directement sur l'OM. Peu importe les autres sollicitations, mon choix c'était l'OM et rien d'autre », a lancé, sur la chaîne Twitch de l’OM durant l'avant-match contre Sète (2-1), Guendouzi, qui va tenter de se montrer à son avantage dès la préparation estivale pour se mettre Jorge Sampaoli dans la poche avant le début de la saison. Car pour l'instant, la place de Guendouzi dans le onze de départ n'est pas assurée, vu que le coach argentin dispose d'un entrejeu bien fourni, avec Gerson, Gueye, Rongier, Payet ou Kamara (s'il reste). En tout cas, l'ancien milieu d’Arsenal aura besoin de confiance pour briller sous le maillot olympien, que ce soit en L1 ou en Europa League.