OM : Marseille n'est pas au niveau, Mandanda balance

Dans : OM, Ligue 1.

Steve Mandanda, capitaine de l’OM, après la déroute contre le PSG (0-4) : « La première période a été très difficile pour nous. On a essayé de sortir le ballon de derrière, mais ils pressaient bien, on avait beaucoup de déchet. Après, à la récupération, ils vont très vite devant. Ça partait à chaque fois dans le dos. En deuxième période, ils ont levé le pied, on a joué un peu plus. Cette rencontre, c’est insuffisant ! On n’avait pas la solution. Ça prouve qu’on est encore très très loin dans ce genre de matchs… Il va falloir travailler pour resserrer les boulons », a-t-il déclaré sur Canal+.