OM : Marseille n'assume pas, Di Meco enrage

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM avance à un rythme très élevé depuis le début de l'année 2023. Mais les joueurs phocéens ont encore du mal à assumer leur rêve de titre en Ligue 1.

Les hommes d'Igor Tudor sont en très grande forme depuis la reprise des compétitions en Europpe. La trêve a permis à l'OM de recharger les batteries mais également de préparer son mercato hivernal, qui a été une belle réussite. Les Phocéens enchaînent les bons résultats en Ligue 1 et sont bien installés à la deuxième place du classement, à 5 points du Paris Saint-Germain. De quoi donner des idées de titre à l'OM, qui est encore en lice en Coupe de France. Mais devant la presse, certains joueurs marseillais ont du mal à assumer leurs nouvelles ambitions. De quoi en frustrer pas mal parmi les observateurs proches de l'OM. Eric DI Meco ne dira pas le contraire, lui qui souhaite que le club marseillais n'avance plus masqué.

L'OM champion, Di Meco met la pression

𝙑𝙚𝙧𝙚𝙩𝙤𝙪𝙩 𝙥𝙖𝙧𝙩𝙤𝙪𝙩 ! 🥵



Face aux Clermontois, 𝗝𝗼𝗿𝗱𝗮𝗻 𝗩𝗲𝗿𝗲𝘁𝗼𝘂𝘁 a eu un gros impact sur le jeu marseillais dans les transitions offensives et défensives. Une prestation solide pour notre numéro 2️⃣7️⃣ !#CF63OM pic.twitter.com/H3mvkVk27r — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 13, 2023

Sur l'antenne d'RMC, le consultant n'a pas fait dans la langue de bois sur le sujet : « Si y'en a un dans cette équipe qui ne croit pas au titre, il ne doit plus porter le maillot de l'OM. C'est pour ça que ça m'énerve. On annonce pas qu'on va être champion. Tu portes le maillot de l'OM, tu es à 5 points de Paris avec les matchs qu'ils font... Tu as gagné Paris en Coupe. Tu as un match qui arrive dans 10 jours contre eux où tu peux revenir à deux points. Si y'en a qui pensent pas qu'ils peuvent être champions, ils ne doivent pas jouer à l'OM. Dire que tu veux être champion, ça ne change rien dans la gestion des matchs ou dans ta vie », a notamment indiqué Eric Di Meco, qui veut que les joueurs de l'OM prennent leurs responsabilités et assument leur nouveau statut de candidat au titre en Ligue 1.