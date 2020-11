OM : Marseille n'a pas le niveau pour le podium, AVB le sait bien

Dans : OM.

Deuxième de Ligue 1 la saison dernière, l’Olympique de Marseille ne s’interdit pas de refaire le même coup, puisque les Provençaux remontent au classement à la faveur de leur bonne série.

Pendant ce temps, absolument personne n’est en mesure de faire de l’ombre au PSG, qui se retrouve déjà en tête malgré de ses deux défaites initiales. André Villas-Boas pourrait ainsi réussir l’exploit de qualifier deux fois de suite l’OM en Ligue des Champions, même si les Marseillais sont en difficulté dans cette épreuve. Et c’est parfaitement normal selon Dominique Grimault, pour qui l’entraineur portugais est parfaitement conscient du réel niveau de son équipe, qui se situe en-dessus des places européennes. De quoi expliquer pourquoi AVB a voulu partir l’été dernier.

« Quand Zubizarreta part, Villas-Boas se sent quand même un peu dépendant de Zubizarreta. Il annonce à Eyraud qu’il a envie de partir. Le problème, c’est que derrière, il n’a pas d’offre extérieure. Donc il fait une saison de plus. Il y a le Covid. Pendant le confinement, il entretient d’excellentes relations avec ses joueurs, qui lui demandent de rester. Au final, il reste. Bon, il ne reste pas à l’insu de son plein gré non plus. Mais il sait ce que vaut cette équipe. Hors que vaut cette équipe de Marseille ? Très franchement, sur le papier, elle ne vaut pas mieux que la sixième ou la septième place… », a confié le consultant de La Chaine L’Equipe, pour qui Villas-Boas sur-performe clairement avec l’OM, ce qui est tout à son honneur, un peu moins à celui des dirigeants qui ont monté l’équipe.