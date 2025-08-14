OM ‍: Marseille met Cornelius en promo

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Un an seulement après son arrivée en provenance de Malmo, Derek Cornelius est sur le départ. L’OM souhaite se séparer de son défenseur canadien, malgré une saison convenable l’an passé avec Roberto De Zerbi.

Arrivé à l’Olympique de Marseille dans la peau d’une doublure, Derek Cornelius a joué beaucoup plus que prévu. Il faut dire que Roberto De Zerbi est tombé de haut en voyant le niveau de Lilian Brassier, et a rapidement fait confiance à l’international canadien pour le suppléer. Acheté pour seulement cinq millions d’euros, le joueur de 27 ans a rendu de fiers services, malgré une vitesse limitée et une technique perfectible. On pouvait imaginer que l’OM le conserve en tant que joker dans la rotation, encore plus avec une saison chargée qui s’annonce en raison du retour de la Ligue des Champions. Il n’en est finalement rien puisque TransferFeed confirme la tendance des dernières semaines, à savoir que Pablo Longoria et Medhi Benatia souhaitent se séparer de Derek Cornelius.

L'OM fixe le prix de Cornelius à 5 millions d'euros

Malgré un contrat jusqu’en 2028 et un statut d’international canadien pour leur solide défenseur central d’1m87, les dirigeants phocéens ne se montreront pas gourmands. Au contraire, le média spécialisé explique que l’OM n’attend que 5 millions d’euros pour vendre Derek Cornelius. Le joueur a des touches en Italie et pourrait trouver une porte de sortie correcte d’ici la fin de l’été. A condition toutefois qu’il en ait envie, et tout l’enjeu de ce dossier est là. Car si Derek Cornelius venait à accepter de rester à l’OM malgré un faible temps de jeu, l’état-major marseillais n’y pourra rien et n’aura pas le choix de conserver le joueur né à Ajax. La concurrence sera en tout cas féroce pour Derek Cornelius à Marseille avec Leonardo Balerdi, CJ Egan-Riley, Facundo Medina ou encore Geoffrey Kondogbia et possiblement une recrue de plus en défense centrale (Joel Ordonez) d’ici la fin de l’été.