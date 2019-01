OM : Marseille marque des points dans le dossier Alberto Moreno

Dans : OM, Mercato, Premier League.

Pendant que tout le monde voit Marseille se bouger pour aller chercher un avant-centre, les dirigeants travaillent aussi sur la piste d’un arrière gauche.

Cela pourrait devenir un véritable problème alors que Jordan Amavi n’est plus aussi convaincant que lors de sa première saison, et que Rudi Garcia n’a pas de doublure à sa guise sous la main. Parmi les pistes évoquées, la situation d’Alberto Moreno intéresse au plus haut point l’OM. Le joueur est barré à Liverpool et il prend très mal le manque de confiance de Jurgen Klopp à son égard. Résultat, il ne cache pas sa désolation devant sa situation, surtout à six mois de la fin de son contrat. Et selon la radio anglaise Team Talk, le club marseillais a bien avancé dans ce dossier, au point qu’Alberto Moreno songe sérieusement à étudier la possibilité de rejoindre l’OM.

Seul problème de taille, le latéral espagnol, qui lorgne aussi les possibilités vers la Liga, envisage plutôt d’attendre la fin de la saison pour rejoindre le club de son choix sans aucune contrainte. Un choix qui peut étonner pour un joueur qui joue peu, mais une blessure à son poste chez les Reds pourrait par exemple lui permettre de jouer une belle fin de saison au sein d’un club aux grandes ambitions. En tout cas, cette possibilité ne convient pas du tout à l’OM, qui cherche un joueur capable de rejoindre son équipe dès le mois de janvier, et le plus vite possible même avec le départ de Sakaï pour la Coupe d’Asie.