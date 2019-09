OM : Marseille leader de Ligue 1 ? L'OM oublie un détail

Dans : OM, MHSC, Ligue 1.

Les supporters de l'Olympique de Marseille, qui avaient sorti la sulfateuse après seulement deux matches de Ligue 1, doivent se pincer pour y croire, en cas de victoire ce samedi après-midi contre Montpellier, l'OM sera en tête du Championnat avant que Rennes et le PSG ne jouent. Cependant, dans ce scénario de rêve pour les Phocéens, il y a tout de même un détail à régler, à savoir battre une formation héraultaise qui ne fait pas le déplacement au Vélodrome pour servir de faire-valoir à la formation d'André Villas-Boas. Et s'il ne veut surtout pas faire le malin, Michel Der Zakarian estime que son équipe a les moyens de priver l'OM de ce beau cadeau.

Car l'entraîneur du MHSC le confie, son équipe n'ira pas à Marseille pour rien. « A Marseille, il va falloir faire un gros match, on veut revenir avec trois points. Il y a beaucoup de qualités dans le domaine offensif, à Marseille. Ils sont capables de faire sauter les défenses. À nous d'être fort défensivement et collectivement, et de leur poser des problèmes sur leur défense.Je pense qu'il va y avoir beaucoup de monde, beaucoup d'engouement. Ça va être un gros match, à bien jouer. Il va falloir qu'on existe offensivement, qu'on ait une bonne tenue du ballon, qu'on soit à même de jouer juste pour les faire courir, pour les déstabiliser. Il faut qu'on soit capable de rééditer au Vélodrome les matchs qu'on arrive à faire à la maison », a confié Michel Der Zakarian avant cette rencontre importante pour l'Olympique de Marseille, mais également pour Montpellier.