OM : Marseille laisse partir trois défenseurs d'un coup !

Dans : OM, Ligue 1, Mercato.

La saison n'est pas encore terminée, mais du côté de l'Olympique de Marseille on prépare déjà le prochain mercato. L'OM n'ayant pas une enveloppe budgétaire colossale, le club provençal va devoir à la fois faire de la place dans son vestiaire et donc libérer de la masse salariale. Alors, selon Le Phocéen, trois défenseurs peuvent déjà penser à leur avenir, lequel ne sera pas à Marseille. Et les trois joueurs ciblés sont d'ores et déjà connus précise le média spécialisé sur l'OM qui lâche les noms.

« Trois défenseurs centraux devraient faire leurs valises. Jamais dans les plans de Rudi Garcia, cela ne fait guère de doutes pour Tomas Hubocan et Aymen Abdennour, qui retournera à Valence cet été. Ce devrait également être le cas de Rolando, qui s'est retrouvé en tribunes après l'avènement de la charnière Kamara-Caleta-Car. Trois salaires qui, cumulés, vont chercher les cimes de la rémunération de Mario Balotelli... », fait remarquer Le Phocéen, qui annonce donc un coup de balais XXL au sein de de l'Olympique de Marseille. Reste que Rudi Garcia et Andoni Zubizarreta vont devoir compenser ces départ, car l'OM doit clairement améliorer ce secteur de jeu.