OM : Marseille laboratoire d’Arsenal, Arteta remercie Longoria

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Prêté à l’OM en 2021-2022, William Saliba a réalisé une saison XXL qui lui permet aujourd’hui d’être titulaire à Arsenal et sélectionné en Equipe de France.

L’été dernier, Pablo Longoria a réalisé une véritable prouesse en récupérant William Saliba en prêt à l’Olympique de Marseille. Lors du dernier mercato, le président olympien a tenté l’exploit de recruter William Saliba pour une seconde année en prêt mais cette fois, Arsenal a définitivement fermé la porte. Il faut dire qu’il aurait été assez délirant de la part des Gunners de laisser partir -une nouvelle fois- l’international français en Ligue 1. Et pour cause, l’ex-défenseur de Saint-Etienne et de l’OGC Nice a réalisé une saison incroyable à Marseille sous les ordres de Jorge Sampaoli, au point d’être sélectionné par Didier Deschamps en Equipe de France. Depuis le début de la saison, William Saliba est un titulaire indiscutable aux yeux de Mikel Arteta à Arsenal et ses performances en Premier League sont à la hauteur des attentes.

Mikel Arteta juge l'évolution de William Saliba

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par William Saliba (@w.saliba4)

Interrogé au sujet de William Saliba sur Sky Sports, Mikel Arteta est revenu sur le prêt de William Saliba à l’OM, qui a servi de véritable laboratoire à ciel ouvert au coach des Gunners afin de savoir si Saliba était prêt à revenir dans la peau d’un titulaire chez les Gunners. « Nous l'avons acheté, nous l'avons envoyé en prêt parce que cela faisait partie du deal. Il est revenu, nous ne pensions pas qu'il était prêt, nous l'avons renvoyé en prêt. Un joueur de ce potentiel, qui a déjà cette reconnaissance à l'extérieur et comment cela allait affecter notre relation... Nous pensions et j'étais convaincu que cette période allait lui être beaucoup plus bénéfique que de rester ici. Et dès que j'ai vu des choses qui donnaient des signes de ce qu'il pouvait faire, nous n'avons eu aucun doute sur le fait qu'il était un joueur pour nous. Il était vraiment humble et déterminé à dire : OK, je peux mettre ça de côté, je comprends, maintenant il est temps d'être performant ici. Et il a été exceptionnel » a analysé Mikel Arteta, absolument ravi de l’évolution de William Saliba et des performances incroyables du défenseur français depuis le début de la saison en Premier League. Du côté de l’OM en revanche, les regrets sont immenses de ne pas avoir pu conserver un tel joueur.