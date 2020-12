OM : Marseille l'endort, Latour cartonne Villas-Boas !

Dans : OM.

Malgré sa deuxième place en Ligue 1, l'OM est loin de proposer un jeu attractif. Et les critiques fusent...

Difficile de faire l'unanimité lorsqu'on s'appelle l'Olympique de Marseille. Après un premier succès glané en Ligue des Champions face à l'Olympiakos (2-1) après avoir été mené au score, l'OM a enchaîné en s'imposant à Nîmes vendredi soir en Ligue 1. Pourtant, la performance marseillaise est loin d'avoir convaincu tout le monde. De nombreux spécialistes s'accordent à dire que le jeu proposé par les Olympiens n'est pas à la hauteur d'un club de ce standing. Si Kevin Diaz a tenu à souligner l'importance du résultat, d'autres estiment qu'André Villas-Boas doit faire mieux. C'est notamment le cas de Bertrand Latour, journaliste pour la chaîne Equipe.

« Un bon match de l’OM à Nîmes ? Pas du tout… Au stade, je me suis beaucoup ennuyé en première période. J’étais plus focalisé sur le froid qu'il faisait à Nîmes que sur le jeu marseillais… J’ai trouvé ça consternant dans le jeu, comme c’est souvent le cas avec l’OM. La deuxième période n’a pas été folle non plus. Cette victoire est finalement typique d’André Villas-Boas : on ne voit pas grand-chose de l’OM, mais les Marseillais gagnent, avec deux buts d’écart en plus. On ne sait pas trop comment ils ont fait, mais à chaque fois, la pièce retombe du bon côté pour eux. Donc c’est qu’ils sont meilleurs que leurs adversaires, mais bon. C’était mieux que contre Strasbourg, mais c’est un peu dans la même veine quand même… Je n’ai vraiment pas été ébloui par ce que j’ai vu de l’OM à Nîmes » a déclaré Bertrand Latour. Les supporters marseillais, connus pour leur passion du beau jeu, pardonneront certainement leur entraîneur en cas de qualification pour l'Europa League après le match face à Manchester City mercredi soir.