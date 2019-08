OM : Marseille l’avoue, ils ont oublié Ribéry !

Dans : OM, Mercato, Serie A.

Voilà un aveu qui va faire mal, même si ce n’était pas forcément un recrutement prioritaire. Mais à l’heure où le club provençal n’a plus d’argent dans les caisses, un joueur libre et encore très talentueux aurait bien pu boucler la boucle en retrouvant l’OM. Finalement, à l’issue de son contrat au Bayern Munich, Franck Ribéry a montré qu’il n’en faisait pas une question d’argent, et a signé pour la Fiorentina dans le championnat italien. Le vice-champion du monde 2006 a révélé lors de sa présentation avoir pensé à revenir en France, mais il n’a en tout cas jamais eu la possibilité d’étudier une signature à l’OM. Car André Villas-Boas l’a reconnu, le club phocéen n’a finalement pas pensé une seule seconde à le faire signer…

« On n'a pas pensé à Franck. C'est un joueur intéressant mais on n'en a pas parlé », a souligné l’entraineur portugais, qui a joué carte sur table, même si les supporters marseillais déplorent déjà le manque de solutions offensives, et le fait par exemple que le départ de Lucas Ocampos n’ait pas du tout été compensé.