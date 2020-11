OM : Marseille joue mal ? L'adjoint de Villas-Boas sait pourquoi

Dans : OM.

Pour l'adjoint d'André Villas-Boas, le manque de jeu de l'OM est causé par le COVID.

Même si l'OM est dans le trou en Ligue des champions, cela va plutôt bien en Ligue 1, l'Olympique de Marseille pourrait même revenir à hauteur du PSG en cas de victoire lors de ses deux matchs en retard contre Lens et Nice. Pourtant, le fond de jeu proposé par le club olympien est loin d'être flamboyant. À l'image d'un Dimitri Payet hors de forme, les Marseillais peinent à trouver des solutions offensives. Alors que des échéances importantes arrivent avec notamment la réception de Porto en Ligue des Champions, André Villas-Boas serait sous pression. Mais selon son adjoint, Daniel Sousa, l'OM a des circonstances atténuantes. Il s'est exprimé pour la Provence et pour lui, la crise est la principale responsable des difficultés rencontrées par l'équipe.

« La réponse que nous devons apporter doit être collective. Mais on ne peut pas comparer avec la saison dernière pour plusieurs raisons. La principale est le Covid, et cela a tout changé. La préparation, la quantité de matches, les joueurs testés positifs, les reports, l’absence du public… Si les supporters avaient été là contre Manchester City, ils nous auraient poussés. Pour un club comme l’OM, plus que tout autre en France, c’est difficile. Ça nous affecte beaucoup à mon avis. Il nous manque de la fluidité dans les 30 derniers mètres. Mais si on enchaîne une bonne série de résultats, la confiance reviendra. À Porto, par exemple, on a eu souvent le ballon. Par rapport au résultat, on ne fait pas un si mauvais match et Porto a été très efficace. Mais oui, on veut améliorer beaucoup de choses » a expliqué l'adjoint de Villas-Boas. Si la situation actuelle impacte sans aucun doute l'Olympique de Marseille, l'épidémie est tout de même une cible facile.