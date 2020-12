OM : Marseille champion de France, Villas-Boas donne rendez-vous !

Dans : OM.

L'Olympique de Marseille est revenu à un point du Paris Saint-Germain, et l'OM a un match de plus à jouer que le club de la capitale. Et si c'était l'année pour gagner le titre de champion de France ?

L’OM est dans une forme…olympique actuellement en Ligue 1 puisque le club phocéen a enchaîné vendredi soir contre Nîmes une cinquième victoire de rang. Et l’Olympique de Marseille est désormais revenu à un point du Paris Saint-Germain avec un match en plus à jouer (Ndlr : L’OM a deux matchs en retard à disputer contre Lens et Nice, mais le PSG joue contre Montpellier ce samedi). Autrement dit, l’espoir commence à sérieusement grimper du côté des supporters marseillais, lesquels se demandent si finalement ce n’est pas la bonne année pour enfin retrouver un titre de Champion de France que l’OM n’a plus gagné depuis 2010. Bien évidemment, le Paris Saint-Germain, Lille, Lyon et Monaco seront probablement des rivaux acharnés, mais il ne coûte rien de rêver.

Pour André Villas-Boas, qui s’est réjoui de voir la montée en puissance de certains de ses joueurs, dont Dimitri Payet et Dario Benedetto, il ne faut pas encore faire des plans sur la comète. Mais l’entraîneur portugais de l’Olympique de Marseille a tout de même donné rendez-vous à tout le monde pour parler d’un éventuel titre de Champion de France 2020-2021. « Le titre ? C’est trop tôt. Ce qu'on pense, c'est que le calendrier nous est favorable en mars, avril et mai. On doit être compétitifs dans ce mois-là pour être compétitifs pour le titre de champion de France. S’il y a quelque chose, on doit être prêt, mais on en parlera en mars », a prévenu André Villas-Boas, qui ne sait pas encore si l’OM aura encore un gros calendrier européen, en C3, ou pas.