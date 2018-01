OM : Marseille gagne après la prolongation, Garcia adore ça

Dans : OM, Coupe de France.

Rudi Garcia (entraîneur de l'OM après la victoire 1-0 de l'OM contre Valenciennes en Coupe de France) : « Cette équipe de Valenciennes a été solide, même si l’objectif est atteint de notre côté. On avait intégré cette rencontre comme une préparation. Notamment en vue de la reprise de la Ligue 1 samedi prochain. Les joueurs ont bossé 30 minutes de plus, ce n’est pas pour me déplaire. On a eu des occasions, c’est intéressant. Le manque d’efficacité est là, mais dans le jeu, c’était plutôt bien. On aurait dû se mettre à l’abri un peu plus tôt, mais on va retenir l’essentiel. On a démarré en 4-4-2, on doit travailler ce système avec plus de liant car il n’est pas encore parfait. Maintenant, place au tirage au sort et on verra où on ira ».